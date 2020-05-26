Трюдо провёл переговоры с Макроном

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо обсудил с французским лидером Эммануэлем Макроном ситуацию с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом сообщается на сайте канадского премьера.

Отмечается, что стороны обсудили шаги, предпринимаемые в Канаде и Франции в ответ на ситуацию с коронавирусом для защиты здоровья и безопасности граждан.

Они «говорили о ценности международной солидарности и сотрудничества для преодоления широко распространённых последствий пандемии для здоровья, общества и экономики».

Также Трюдо и Макрон «подчеркнули важность поддержки более уязвимых стран, в том числе в Африке, и согласились с тем, что скоординированные глобальные действия будут способствовать устойчивому восстановлению и повышению устойчивости экономики в долгосрочной перспективе».

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп провёл телефонные переговоры с Макроном, в ходе которых лидеры обсудили проведение саммита G7.