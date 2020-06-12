В Минкомсвязи опубликовали расписание возвратных рейсов до 19 июня

Возвратные рейсы с гражданами России вернутся из шести зарубежных стран в период с 12 по 19 июня. Об этом сообщили в Минкомсвязи России.

Отмечается, что в пятницу, 12 мая, состоится рейс Париж — Москва. А на следующий день в Москву и Ростов-на-Дону вернутся россияне из Гоа, Бангкока, Лондона и киргизского города Ош.

«На 14 июня запланированы рейсы Денпасар — Москва — Санкт-Петербург, Денпасар — Москва — Ростов-на-Дону, Хошимин — Москва — Санкт-Петербург — Ростов- на-Дону, Хошимин — Москва — Ростов-на-Дону, Бишкек — Москва», — приводит Интерфакс заявление.

Кроме того, 15 июня состоятся рейсы из Еревана и Антальи.

«16 июня состоится рейс Дели — Москва, 17 июня — рейс Бишкек — Казань, 19 июня состоится рейс Бишкек — Якутск», — отметили в министерстве.

Ранее стало известно, что в списки возвратного рейса из Марокко и ЮАР включили 241 человека.