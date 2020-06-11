В списки возвратного рейса из Марокко и ЮАР включили 241 человека

Вывозные рейсы из ЮАР и Марокко доставят в Москву 241 человека. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на списки Минкомсвязи России.

«Обновлён список пассажиров на рейсы: №ABG9502 Кейптаун — Москва 11 июня 2020 года в 13:50 по местному времени (15:50 мск), №ABG9502 Касабланка (Марокко) — Москва 12 июня 2020 года в 0:05 по местному времени (3:05 мск)», — говорится в сообщении в Telegram-канале «Госуслуги: Африка — Москва».

Уточняется, что в списках на вывоз из Кейптауна 154 человека, а из Касабланки — 87 пассажиров.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что более 240 тыс. граждан России вернулись на родину из-за границы с начала марта.