В списки возвратного рейса из Марокко и ЮАР включили 241 человека

Короткая ссылка
Вывозные рейсы из ЮАР и Марокко доставят в Москву 241 человека. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на списки Минкомсвязи России.
В списки возвратного рейса из Марокко и ЮАР включили 241 человека
  • АГН «Москва»
  • © Александр Авилов

«Обновлён список пассажиров на рейсы: №ABG9502 Кейптаун — Москва 11 июня 2020 года в 13:50 по местному времени (15:50 мск), №ABG9502 Касабланка (Марокко) — Москва 12 июня 2020 года в 0:05 по местному времени (3:05 мск)»,  — говорится в сообщении в Telegram-канале «Госуслуги: Африка — Москва».

Уточняется, что в списках на вывоз из Кейптауна 154 человека, а из Касабланки — 87 пассажиров.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что более 240 тыс. граждан России вернулись на родину из-за границы с начала марта. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить