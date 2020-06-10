Вывозной рейс с россиянами вылетел из Нью-Йорка
Вывозной рейс авиакомпании «Аэрофлот» вылетел из Нью-Йорка в Россию, сначала он прибудет в Санкт-Петербург, затем — в Москву.
- © REUTERS/Maxim Shemetov
Об этом говорится в сообщении на сайте аэропорта JFK.
Отмечается, что борт вылетел из Нью-Йорка в 19:20 (2:20 мск).
Ранее вывозной рейс авиакомпании «Аврора» с россиянами на борту прибыл с тайского острова Пхукет во Владивосток.
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