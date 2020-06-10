Вывозной рейс с россиянами из Таиланда прибыл во Владивосток

Вывозной рейс авиакомпании «Аврора» с россиянами на борту прибыл с тайского острова Пхукет во Владивосток.

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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные онлайн-табло аэропорта. Отмечается, что самолёт прибыл во Владивосток с небольшим опозданием. Ранее Минкомсвязь России обновила график вывозных авиарейсов до 17 июня.