Вывозной рейс с россиянами из Таиланда прибыл во Владивосток
Вывозной рейс авиакомпании «Аврора» с россиянами на борту прибыл с тайского острова Пхукет во Владивосток.
- © РИА Новости / Виталий Аньков
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные онлайн-табло аэропорта.
Отмечается, что самолёт прибыл во Владивосток с небольшим опозданием.
Ранее Минкомсвязь России обновила график вывозных авиарейсов до 17 июня.
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