Опубликован график вывозных рейсов в Россию до 17 июня

Минкомсвязь России обновила график вывозных авиарейсов до 17 июня. Всего с 5 по 17 июня запланировано 46 рейсов, следует из Telegram-канала по вывозу пассажиров из-за рубежа.

Так, передаёт ТАСС, 5 июня состоится ещё один рейс из Ларнаки в Москву, а также семь рейсов в российскую столицу из Парижа, Сан-Паулу, Буэнос-Айреса, Сантьяго, Гаваны, Эр-Рияда и Бейрута.

6 июня состоятся рейсы из Ташкента в Новосибирск и из Бангкока во Владивосток, 7 июня запланированы рейсы Бишкек — Москва, Ош — Новосибирск, Кишинёв — Москва, Ташкент — Санкт-Петербург, Белград — Москва.

8 июня в Москву вылетает рейс из Ташкента, 9 июня — из Тель-Авива и Тегерана. Также на этот день стоят рейсы Токио — Владивосток, Нью-Йорк — Санкт-Петербург — Москва.

10 июня состоятся рейсы из Еревана в Краснодар и Минеральные Воды, из Каира в Москву и из Пхукета во Владивосток. На 11 июня запланированы рейс Кейптаун — Касабланка — Москва, а также рейсы из Денпасара и Бангкока в Казань и Красноярск.

График на 12 июня предусматривает рейс из Парижа в Москву, а на 13 июня — из Гоа и Бангкока в Ростов-на-Дону, а также из Лондона и Оша в Москву.

14 июня состоятся рейсы Денпасар — Москва — Санкт-Петербург, Денпасар — Сочи, Хошимин — Москва — Санкт-Петербург, Хошимин — Сочи, Бишкек — Москва, 15 июня — рейсы из Еревана и Антальи в Казань и Махачкалу, а также Дубай — Москва.

На 16 июня запланирован вывозной рейс из Дели в Москву, а 17 июня — из Бишкека в Казань.