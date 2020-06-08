Захарова назвала число вернувшихся на родину россиян с начала марта
- globallookpress.com
По её словам, более 95% организованных туристов были вывезены из-за границы до начала апреля. В дальнейшем возвращение самоорганизованных туристов проходило в несколько этапов.
«Всего более 240 тыс. россиян вернулись с марта», — сказала Захарова в интервью kp.ru.
Больше всего заявок российских граждан на возвращение приходит из стран Юго-Восточной Азии, а также Латинской Америки и США, отметила дипломат.
В начале апреля правительство России установило порядок оказания помощи россиянам, которые находятся в других странах и не могут вернуться на родину из-за пандемии.