Захарова назвала число вернувшихся на родину россиян с начала марта

Более 240 тыс. граждан России вернулись на родину с начала марта. Об этом сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

По её словам, более 95% организованных туристов были вывезены из-за границы до начала апреля. В дальнейшем возвращение самоорганизованных туристов проходило в несколько этапов.

«Всего более 240 тыс. россиян вернулись с марта», — сказала Захарова в интервью kp.ru.

Больше всего заявок российских граждан на возвращение приходит из стран Юго-Восточной Азии, а также Латинской Америки и США, отметила дипломат.

В начале апреля правительство России установило порядок оказания помощи россиянам, которые находятся в других странах и не могут вернуться на родину из-за пандемии.