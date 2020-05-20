За два месяца в Россию вернулись из-за рубежа более 182 тысяч россиян

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За два месяца в Россию вернулись из-за рубежа более 182 тыс. россиян, сообщает Росавиация со ссылкой на данные рабочей группы ведомства, которая координирует возвращение соотечественников.
За два месяца в Россию вернулись из-за рубежа более 182 тысяч россиян
  • РИА Новости

«За два месяца, с 20 марта по 19 мая 2020 года, в Российскую Федерацию вернулись более 182 тыс. россиян», — говорится в заявлении.

Так, с 20 марта были организованы рейсы из Марокко, стран Латинской Америки, ОАЭ, Молдавии, Китая, Испании, Израиля, Германии, Португалии, Сербии, Египта, Королевства Саудовская Аравия, Вьетнама, Филиппин, Мальдивской Республики, Сейшельских Островов, Танзании, Маврикия, ЮАР, США, Таиланда, Турции, Индонезии, Черногории, Японии, Южной Кореи.

12 мая Росавиация сообщила, что пассажиропоток российских авиакомпаний на фоне пандемии коронавируса в апреле снизился по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 91,8%.

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