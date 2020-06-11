Политолог оценил идею «жёстких санкций» США против России
- Reuters
«То, что предлагают республиканцы, можно назвать продолжением большой стратегии США в отношении России, а также Китая — альтернативных центров силы, центров будущего. Потому что старый глобальный мир разваливается, а новый будет объединяться на новых принципах», — заявил специалист в беседе с радио Sputnik.
По его мнению, предложение республиканцев — это фактически переход санкционной и торговой войны в открытую фазу.
Ранее республиканцы палаты представителей в конгрессе предложили ввести в отношении России «самые жёсткие санкции, которые когда-либо принимались».
Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачёв в беседе с RT отметил, что документ «предназначен больше для внутреннего потребления», заявив, что речь идёт о попытке давления на американского лидера Дональда Трампа.
По словам пресс-секретаря президента России Владимира Путина Дмитрия Пескова, в Кремле рассчитывают, что предложения о новых санкциях США против России не будут реализованы.