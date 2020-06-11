Политолог оценил идею «жёстких санкций» США против России

Короткая ссылка
Политолог Леонид Крутаков, доцент Финансового университета при правительстве России, прокомментировал предложение республиканцев к властям США ввести «жёсткие санкции» против России.
Политолог оценил идею «жёстких санкций» США против России
  • Reuters

«То, что предлагают республиканцы, можно назвать продолжением большой стратегии США в отношении России, а также Китая — альтернативных центров силы, центров будущего. Потому что старый глобальный мир разваливается, а новый будет объединяться на новых принципах», — заявил специалист в беседе с радио Sputnik.

По его мнению, предложение республиканцев — это фактически переход санкционной и торговой войны в открытую фазу.

Ранее республиканцы палаты представителей в конгрессе предложили ввести в отношении России «самые жёсткие санкции, которые когда-либо принимались».

Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачёв в беседе с RT отметил, что документ «предназначен больше для внутреннего потребления», заявив, что речь идёт о попытке давления на американского лидера Дональда Трампа. 

По словам пресс-секретаря президента России Владимира Путина Дмитрия Пескова, в Кремле рассчитывают, что предложения о новых санкциях США против России не будут реализованы. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить