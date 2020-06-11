Косачёв оценил предложение республиканцев ввести санкции против России

Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачёв в беседе с RT оценил предложение республиканцев палаты представителей в конгрессе США ввести в отношении России «самые жёсткие санкции, которые когда-либо принимались».

С такой инициативой они выступили в докладе «Укрепление Америки и противодействие глобальным угрозам».

«В опубликованном документе собраны все возможные бредовые интерпретации поведения России в международных отношениях. Подавляющее большинство ссылок в этом докладе просто не выдерживают критики, в силу заведомой предвзятости этих интерпретаций», — сказал он.

По мнению сенатора, представленный документ на данном этапе «предназначен больше для внутреннего потребления».

«Это попытка давления на Трампа и его окружение со стороны наиболее консервативной и наиболее агрессивной части республиканской партии, кто считает, что Трамп в своей президентской политике недостаточно радикален по отношению к той же России, Китаю и в целом к окружающему миру… Надеюсь, что у действующей администрации хватит понимания современных реалий, здравого смысла и чувства ответственности за происходящее в мире для того, чтобы не поддаваться этому нажиму и не идти на поводу у авторов доклада. Его реализация на практике имела бы разрушительные последствия прежде всего для позиции США в мире», — добавил Косачёв.

Ранее республиканцы предложили ввести жёсткие санкции против России.