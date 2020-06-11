В Кремле отреагировали на идею «жёстких санкций» США против России

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В Кремле рассчитывают, что предложения о новых санкциях США против России не будут реализованы. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя идею республиканцев в США ввести «самые жёсткие санкции».
В Кремле отреагировали на идею «жёстких санкций» США против России
  • РИА Новости

«Мы в целом считаем подобные рестрикции незаконными с точки зрения международного права, и, конечно, мы можем только сожалеть в связи с новыми и новыми импульсами, которые пытаются некоторые лица придавать в общем американской политике», — сказал представитель Кремля.

Как подчеркнул Песков, такое предложение «никоим образом не способствует нормализации» двусторонних отношений.

«Мы рассчитываем, что эти планы так и останутся на уровне заявлений, не будут никоим образом материализовываться», — добавил он.

Он отметил, что по мере развития избирательной кампании в США традиционно Россия и двусторонние отношения «для американских политиков становятся такой сакральной жертвой, которую необходимо принести, если хочешь добиться какого-то успеха в электоральных делах».

Ранее республиканцы палаты представителей в конгрессе предложили ввести в отношении России «самые жёсткие санкции, которые когда-либо принимались».

В Совете Федерации, комментируя документ, в котором содержится предложение о санкциях, отметили, что он «предназначен больше для внутреннего потребления», заявив, что речь идёт о попытке давления на американского лидера Дональда Трампа. 

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