Маск прокомментировал статью Рогозина о Crew Dragon
- Reuters
В материале, который опубликовал в Twitter журналист издания Ars Technica Эрик Бергер, рассказывается о значении полёта космического корабля Маска.
Рогозин сравнивает с бесценными картинами Леонардо да Винчи, Микеланджело и Тициана возможность по доставке астронавтов к МКС, которую американцам предоставил «Роскомос».
«Впечатляюще!», — ответил под постом Маск.
31 мая в «Роскосмосе» отметили важность самостоятельных полётов США к МКС.
30 мая SpaceX и NASA запустили ракету-носитель Falcon 9 с космическим кораблём Crew Dragon к Международной космической станции.