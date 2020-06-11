Маск прокомментировал статью Рогозина о Crew Dragon

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Основатель американской компании SpaceX Илон Маск прокомментировал статью гендиректора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина под названием «Это их война, а не наша», посвящённую запуску американского корабля Crew Dragon к МКС.
Маск прокомментировал статью Рогозина о Crew Dragon
  • Reuters

В материале, который опубликовал в Twitter журналист издания Ars Technica Эрик Бергер, рассказывается о значении полёта космического корабля Маска. 

Рогозин сравнивает с бесценными картинами Леонардо да Винчи, Микеланджело и Тициана возможность по доставке астронавтов к МКС, которую американцам предоставил «Роскомос».

«Впечатляюще!», — ответил под постом Маск.

31 мая в «Роскосмосе» отметили важность самостоятельных полётов США к МКС.

30 мая SpaceX и NASA запустили ракету-носитель Falcon 9 с космическим кораблём Crew Dragon к Международной космической станции.

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