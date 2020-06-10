Лавров обсудил с главой МИД Мальты ситуацию в Ливии

Глава МИД России Сергей Лавров провёл телефонный разговор с министром по иностранным и европейским делам Мальты Эваристом Бартоло.

Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Министры обсудили пути активизации двусторонних отношений, «которые с момента провозглашения независимости Мальты в 1964 году были примером равноправного, взаимоуважительного и взаимовыгодного сотрудничества».

Бартоло отметил заинтересованность Мальты «в последовательном развитии политического диалога, межпарламентских и культурно-гуманитарных контактов с Россией».

«В контексте 75-й годовщины Победы над нацизмом с обеих сторон было отмечено, что сегодня особо актуальными становятся совместные шаги, которые необходимо предпринимать в рамках ООН, Совета Европы, ОБСЕ с целью пресечения попыток героизации нацизма, фальсификации истории и итогов Второй мировой войны», — говорится в сообщении.

При обсуждении международной проблематики особое внимание стороны уделили вопросам ливийского урегулирования, «в том числе в контексте необходимости стабилизации ситуации в сфере безопасности и нелегальной миграции в Средиземноморье».

«Подтверждён настрой Москвы и Валлетты на содействие созданию условий для примирения противоборствующих сторон в Ливии в интересах политико-дипломатического урегулирования под эгидой ООН», — рассказали в МИД.

Ранее Лавров и Генсек ООН Антониу Гутерреш в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в Ливии и вопросы реагирования на вызовы, связанные с пандемией COVID-19.