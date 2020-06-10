Во Франции в ближайшие месяцы сократят 800 тысяч рабочих мест
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Об этом он сказал во время своего выступления на слушаниях в Национальном собрании, посвящённых экономической ситуации в стране.
«Согласно нашим прогнозам, в ближайшие месяцы и начиная с этих дней произойдёт сокращение 800 тыс. рабочих мест. Это 2,8% от общего числа. Такое сокращение — значительное явление», — цитирует министра ТАСС.
Вместе с этим он добавил, что «это несравнимо по своим масштабам со спадом экономической активности, который будет равен 11%».
Министр отметил, что всё это потребует масштабных мер в социальной сфере. В частности, правительство планирует смягчить ситуацию с помощью режима частичной занятости и финансирования профессиональной подготовки и переподготовки.
Ранее в США опубликовали данные по безработице в стране.