Во Франции в ближайшие месяцы сократят 800 тысяч рабочих мест

Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что правительство республики прогнозирует в ближайшие месяцы ликвидацию 800 тыс. рабочих мест.

Об этом он сказал во время своего выступления на слушаниях в Национальном собрании, посвящённых экономической ситуации в стране.

«Согласно нашим прогнозам, в ближайшие месяцы и начиная с этих дней произойдёт сокращение 800 тыс. рабочих мест. Это 2,8% от общего числа. Такое сокращение — значительное явление», — цитирует министра ТАСС.

Вместе с этим он добавил, что «это несравнимо по своим масштабам со спадом экономической активности, который будет равен 11%».

Министр отметил, что всё это потребует масштабных мер в социальной сфере. В частности, правительство планирует смягчить ситуацию с помощью режима частичной занятости и финансирования профессиональной подготовки и переподготовки.

Ранее в США опубликовали данные по безработице в стране.