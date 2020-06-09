В Совфеде оценили стратегию обороны Румынии с упоминанием России

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Анна Лушникова
Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков прокомментировал RT национальную стратегию обороны Румынии на 2020—2024 годы, в которой говорится о том, что наращивание военного потенциала Россией создаёт серьёзные вызовы.
В Совфеде оценили стратегию обороны Румынии с упоминанием России
  • © REUTERS/Bogdan Cristel

«Румыния разрабатывает новые оборонные документы для своей страны, и в этих документах Россия называется враждебным государством. На самом же деле всё точно наоборот, если взглянуть на многолетнюю историю. Именно Румыния всегда была враждебна по отношению к России», — отметил Цеков.

Сенатор подчеркнул, что в то же время «действия России носят исключительно оборонный характер».

Ранее Высший совет обороны Румынии одобрил национальную стратегию обороны страны на 2020—2024 годы.

В ней говорится, что наращивание военного потенциала Россией создаёт серьёзные вызовы. 

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