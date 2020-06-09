В Румынии назвали «наращивание» Россией военного потенциала вызовом

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Наращивание военного потенциала Россией создаёт серьёзные вызовы. Об этом говорится в национальной стратегии обороны Румынии на 2020—2024 годы, который одобрил Высший совет обороны страны.
В Румынии назвали «наращивание» Россией военного потенциала вызовом
  • РИА Новости
  • © Константин Михальчевский

Как пишет РИА Новости, в разделе «Угрозы» этого документа была упомянута Россия.

«Наращивание военного потенциала по соседству с Румынией, в том числе на восточном фланге, соответственно, на границе с НАТО (милитаризация Крыма в целом, бассейна Чёрного моря Российской Федерацией, проведение военных учений, наращивание потенциала, посредством которого могут проводиться наступательные и оборонительные операции), создаёт серьёзные вызовы для стратегических национальных интересов, касаясь безопасности границ ЕС и НАТО, и, соответственно, обеспечения энергетической безопасности и стабильности в регионе Чёрного моря», — говорится в документе.

Там отмечается, что подобная ситуация может отразиться на безопасности Румынии.

Данная стратегия, говорится в документе, предполагает новый подход.

В документе подчёркивается, что речь идёт о «глобальной смене парадигмы», которая учитывает в том числе «ухудшение отношений» между НАТО и Россией, распространение терроризма, гибридных и киберугроз.

Ранее в Польше утвердили новую стратегию нацбезопасности, в которой говорилось, что основной угрозой для страны является «неоимперская политика» России

В Совете Федерации, комментируя стратегию безопасности Польши, отметили, что обвинения в адрес России «будут беспрерывными», однако необходимо «искать точки соприкосновения и двигаться вперёд».

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