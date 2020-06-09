Трамп распорядился разработать программу строительства ледоколов

Короткая ссылка
Американский лидер Дональд Трамп распорядился разработать программу строительства ледоколов для Арктики и Антарктики.
Трамп распорядился разработать программу строительства ледоколов
  • © REUTERS/Tom Brenner

Соответствующий меморандум опубликован на сайте Белого дома.

В тесте говорится, что США «разработают и осуществят программу закупок ледокольного флота для обеспечения полярной безопасности», которая будет поддерживать национальные интересы Соединённых Штатов в Арктике и Антарктике.

Президент поручил министру внутренней безопасности в координации с комендантом Береговой охраны США, главой Пентагона и министром энергетики изучить сравнительные эксплуатационные и финансовые выгоды и риски полярного ледокольного флота, который состоит «по меньшей мере из трех ледоколов тяжелого класса (PSC)».

Ранее первый заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Майкл Мёрфи заявил, что Пентагон должен ответить на «усиливающееся» военное присутствие России в Арктике.

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин прокомментировал в беседе с RT слова Мёрфи.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить