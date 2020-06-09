Американский лидер Дональд Трамп распорядился разработать программу строительства ледоколов для Арктики и Антарктики.

Соответствующий меморандум опубликован на сайте Белого дома.

В тесте говорится, что США «разработают и осуществят программу закупок ледокольного флота для обеспечения полярной безопасности», которая будет поддерживать национальные интересы Соединённых Штатов в Арктике и Антарктике.

Президент поручил министру внутренней безопасности в координации с комендантом Береговой охраны США, главой Пентагона и министром энергетики изучить сравнительные эксплуатационные и финансовые выгоды и риски полярного ледокольного флота, который состоит «по меньшей мере из трех ледоколов тяжелого класса (PSC)».

Ранее первый заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Майкл Мёрфи заявил, что Пентагон должен ответить на «усиливающееся» военное присутствие России в Арктике.

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин прокомментировал в беседе с RT слова Мёрфи.