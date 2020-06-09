Эксперты ООН направили письмо властям США после смерти Флойда

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Рабочая группа экспертов ООН по вопросам прав лиц африканского происхождения направила американским властям письмо, в котором говорится о предполагаемых нарушениях в ситуации со смертью афроамериканца Джорджа Флойда из-за действий полиции.
Эксперты ООН направили письмо властям США после смерти Флойда
  • © REUTERS/Brian Snyder

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя группы Кристину Сондерс.

«Рабочая группа экспертов ООН по правам лиц африканского происхождения предприняла меры по делу Джорджа Флойда в соответствии со своим порядком и направила совместное письмо о предполагаемых нарушениях правительству США», — заявила она.

Отмечается, что обычно подобные письма направляются со стороны спецдокладчика ООН властям стран для получения разъяснений сути предполагаемых нарушений и информации о расследовании.

Афроамериканец Джордж Флойд скончался в Миннеаполисе в конце мая вскоре после задержания сотрудниками полиции. Один из полицейских удерживал его, придавив шею коленом.

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