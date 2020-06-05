Twitter удалил видео с речью Трампа о погибшем Флойде
- Reuters
Как пишет Politico, в четырёхминутном видео Трамп выступил против антифашистов и «других радикальных групп» и заявил, что во время протестов происходит «терроризирование невиновных».
«Twitter и Джек (гендиректор компании Джек Дорси. — RT) подвергли цензуре это возвышенное и призывающее к единению послание президента Дональда Трампа после трагедии с Джорджем Флойдом. СМИ отказались освещать это выступление», — говорится в микроблоге штаба американского лидера.
Администрация сети заявила, что ролик был удалён из-за жалобы на нарушение авторских прав.
Штаб Трампа разместил ссылку на видео на хостинге YouTube.
Ранее сообщалось, что подготовка к судебному процессу и сбор доказательств по делу погибшего в Миннеаполисе Флойда могут занять несколько месяцев.
Афроамериканец скончался в конце мая вскоре после задержания сотрудниками полиции. Один из группы полицейских удерживал его, придавив шею коленом.