Twitter удалил видео с речью Трампа о погибшем Флойде

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Twitter удалил видеоролик, опубликованный на странице предвыборной кампании президента США Дональда Трампа и посвящённый погибшему афроамериканцу Джорджу Флойду. Об этом сообщил штаб главы государства.
Twitter удалил видео с речью Трампа о погибшем Флойде
  • Reuters

Как пишет Politico, в четырёхминутном видео Трамп выступил против антифашистов и «других радикальных групп» и заявил, что во время протестов происходит «терроризирование невиновных».

«Twitter и Джек (гендиректор компании Джек Дорси. — RT) подвергли цензуре это возвышенное и призывающее к единению послание президента Дональда Трампа после трагедии с Джорджем Флойдом. СМИ отказались освещать это выступление», — говорится в микроблоге штаба американского лидера.

Администрация сети заявила, что ролик был удалён из-за жалобы на нарушение авторских прав.

Штаб Трампа разместил ссылку на видео на хостинге YouTube.

Ранее сообщалось, что подготовка к судебному процессу и сбор доказательств по делу погибшего в Миннеаполисе Флойда могут занять несколько месяцев.

Афроамериканец скончался в конце мая вскоре после задержания сотрудниками полиции. Один из группы полицейских удерживал его, придавив шею коленом.

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