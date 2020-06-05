Twitter удалил видео с речью Трампа о погибшем Флойде

Twitter удалил видеоролик, опубликованный на странице предвыборной кампании президента США Дональда Трампа и посвящённый погибшему афроамериканцу Джорджу Флойду. Об этом сообщил штаб главы государства.

Как пишет Politico, в четырёхминутном видео Трамп выступил против антифашистов и «других радикальных групп» и заявил, что во время протестов происходит «терроризирование невиновных».

«Twitter и Джек (гендиректор компании Джек Дорси. — RT) подвергли цензуре это возвышенное и призывающее к единению послание президента Дональда Трампа после трагедии с Джорджем Флойдом. СМИ отказались освещать это выступление», — говорится в микроблоге штаба американского лидера.

Администрация сети заявила, что ролик был удалён из-за жалобы на нарушение авторских прав.

Штаб Трампа разместил ссылку на видео на хостинге YouTube.

Ранее сообщалось, что подготовка к судебному процессу и сбор доказательств по делу погибшего в Миннеаполисе Флойда могут занять несколько месяцев.

Афроамериканец скончался в конце мая вскоре после задержания сотрудниками полиции. Один из группы полицейских удерживал его, придавив шею коленом.