Кабулов прокомментировал идею межафганских переговоров в Катаре

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Россия приветствует планы проведения межафганских переговоров в Катаре, однако перед этим нужно ещё «многое закончить», сообщил спецпредставитель президента по Афганистану Замир Кабулов.
Кабулов прокомментировал идею межафганских переговоров в Катаре
  • Вид на город Кабул, Афганистан / © Валерий Мельников
  • РИА Новости

«Мы всегда относились хорошо. Но [говорить об этом] пока ещё преждевременно, вряд ли это скоро произойдёт, потому что многое ещё должны закончить», — цитирует его ТАСС.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг одобрительно высказался о решении талибов и властей Афганистана временно прекратить огонь.

Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад призвал «Талибан»* продолжать выполнение двусторонних договорённостей.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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