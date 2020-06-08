Кабулов прокомментировал идею межафганских переговоров в Катаре

Россия приветствует планы проведения межафганских переговоров в Катаре, однако перед этим нужно ещё «многое закончить», сообщил спецпредставитель президента по Афганистану Замир Кабулов.

Вид на город Кабул, Афганистан / © Валерий Мельников

РИА Новости

«Мы всегда относились хорошо. Но [говорить об этом] пока ещё преждевременно, вряд ли это скоро произойдёт, потому что многое ещё должны закончить», — цитирует его ТАСС. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг одобрительно высказался о решении талибов и властей Афганистана временно прекратить огонь. Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад призвал «Талибан»* продолжать выполнение двусторонних договорённостей. * «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.