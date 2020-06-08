Кабулов прокомментировал идею межафганских переговоров в Катаре
- Вид на город Кабул, Афганистан / © Валерий Мельников
- РИА Новости
«Мы всегда относились хорошо. Но [говорить об этом] пока ещё преждевременно, вряд ли это скоро произойдёт, потому что многое ещё должны закончить», — цитирует его ТАСС.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг одобрительно высказался о решении талибов и властей Афганистана временно прекратить огонь.
Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад призвал «Талибан»* продолжать выполнение двусторонних договорённостей.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.