Помпео прокомментировал разлив дизельного топлива в Норильске

Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что американская сторона готова оказать России помощь в ликвидации последствий разлива дизельного топлива в Норильске.

В своём Twitter Помпео выразил сожаление в связи с сообщениями о разливе топлива в Норильске.

«Несмотря на наши разногласия, Соединённые Штаты готовы помочь России смягчить последствия этой экологической катастрофы и предложить свой технический опыт», — заявил он.

29 мая на ТЭЦ-3, которая принадлежит «Норникелю», произошёл разлив дизтоплива. Площадь загрязнения составила 180 тыс. кв. метров.

Президент России Владимир Путин поручил бескомпромиссно разобраться в причинах аварии и объективно оценить ущерб.

6 июня в оперативном штабе сообщили, что специалисты откачали в Норильске более 324 тонн дизельного топлива.