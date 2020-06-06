Страны G20 выделят более $20 млрд на борьбу с пандемией коронавируса

Страны G20 и приглашённые государства договорились направить на борьбу с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 более $20 млрд.

«К настоящему времени члены G20 и приглашённые страны обязались предоставить более $20 млрд на поддержку финансирования здравоохранения во всём мире», — говорится в заявлении на официальном сайте «Большой двадцатки».

Эти средства будут направлены на диагностику, разработку вакцин и лечение новой коронавирусной инфекции, а также на исследования и разработки в рамках борьбы с пандемией.

Ранее Всемирной организации здравоохранения заявила, что собрала менее половины средств, необходимых для борьбы с COVID-19.

В апреле министры здравоохранения стран G20 признали, что пандемия выявила ряд недостатков систем здравоохранения.