ВОЗ получила половину необходимых для борьбы с COVID-19 средств
- globallookpress.com
Как заявил Гебрейесус в ходе 147-й сессии исполнительного совета ВОЗ, организация с самого начала взяла на себя лидирующую роль в реагировании на вспышку коронавируса.
«Были определены наши потребности — $1,7 млрд для борьбы с COVID-19. Из них $800 млн уже получены или заявлены. Но не хватает $900 млн», — приводит его слова ТАСС.
Ранее в МИД России рассказали, что Москва поддержала усилия ВОЗ в борьбе с пандемией коронавируса.