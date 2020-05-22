ВОЗ получила половину необходимых для борьбы с COVID-19 средств

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Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что ВОЗ к настоящему времени собрала менее половины из $1,7 млрд, необходимых для борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19.
ВОЗ получила половину необходимых для борьбы с COVID-19 средств
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Как заявил Гебрейесус в ходе 147-й сессии исполнительного совета ВОЗ, организация с самого начала взяла на себя лидирующую роль в реагировании на вспышку коронавируса.

«Были определены наши потребности — $1,7 млрд для борьбы с COVID-19. Из них $800 млн уже получены или заявлены. Но не хватает $900 млн», — приводит его слова ТАСС.

Ранее в МИД России рассказали, что Москва поддержала усилия ВОЗ в борьбе с пандемией коронавируса.

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