Россия поддерживает усилия ВОЗ в борьбе с пандемией

В Министерстве иностранных дел России рассказали о поддержке российской стороной усилий Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.

Как говорится на сайте ведомства, 73-я сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения (ВАЗ) показала готовность стран вместе бороться с коронавирусом.

«В ходе участия в Ассамблее российская сторона поддержала усилия ВОЗ по борьбе с пандемией, выступила за деполитизированное сотрудничество стран в интересах глобального противодействия этой общей угрозе», — указывается в заявлении.

Также в сообщении отмечается, что Россия была единогласно избрана в состав Исполнительного комитета ВОЗ и странами — участницами организации была одобрена резолюция «Ответ на COVID-19».

«В резолюции отмечается ключевая, лидирующая роль ВОЗ в подготовке и координации глобального ответа на пандемию», — добавили в ведомстве.

В МИД России подчеркнули, что в ходе сессии страны — члены ВОЗ продемонстрировали солидарность и готовность к взаимодействию в борьбе с кризисом в сфере здравоохранения и его последствиями.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что ВОЗ не должна «превращаться в шайбу» для политических игр отдельных стран.