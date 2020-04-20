Министры стран G20 заявили о слабости систем здравоохранения

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Министры здравоохранения стран G20 признали, что пандемия коронавируса выявила ряд недостатков систем здравоохранения.

«Министры здравоохранения признали, что пандемия COVID-19 высветила системные недочеты в системах здравоохранения», — цитирует РИА Новости заявление, выпущенное по итогам встречи её организаторами во главе с нынешним председателем «большой двадцатки» Саудовской Аравией.

Отмечается, что пандемия также показала уязвимость глобальной возможности реагирования на подобные угрозы.

Ранее сообщалось, что министры здравоохранения стран G20 проведут видеовстречу 19 апреля для обсуждения последствий пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

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