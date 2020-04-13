Главы минздравов стран G20 обсудят последствия пандемии коронавируса
- Reuters
«Министры здравоохранения G20 проведут виртуальную встречу 19 апреля, чтобы обсудить влияние COVID-19 на общество и глобальный сектор здравоохранения», — приводит РИА Новости сообщение группы.
К встрече присоединятся представители ВОЗ, Всемирного банка, Организации экономического сотрудничества и развития и других.
Ранее сообщалось, что страны G20 договорились создать группу по мониторингу мер реагирования на ситуацию на энергорынке.