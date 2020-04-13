Главы минздравов стран G20 обсудят последствия пандемии коронавируса

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Министры здравоохранения стран G20 проведут видеовстречу 19 апреля для обсуждения последствий пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
Главы минздравов стран G20 обсудят последствия пандемии коронавируса
  • Reuters

«Министры здравоохранения G20 проведут виртуальную встречу 19 апреля, чтобы обсудить влияние COVID-19 на общество и глобальный сектор здравоохранения», — приводит РИА Новости сообщение группы.

К встрече присоединятся представители ВОЗ, Всемирного банка, Организации экономического сотрудничества и развития и других.

Ранее сообщалось, что страны G20 договорились создать группу по мониторингу мер реагирования на ситуацию на энергорынке.

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