G20 договорились создать группу по реагирования на ситуацию на энергорынке

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Страны G20 договорились создать группу по мониторингу мер реагирования на ситуацию на энергорынке.
G20 договорились создать группу по реагирования на ситуацию на энергорынке
  • Reuters

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на коммюнике по итогам переговоров министров энергетики.

«Мы создаём на краткосрочный период специальную рабочую группу, задачей которой будет являться мониторинг мер реагирования (на энергорынке. — RT)», — говорится в сообщении.

Как уточняется, председателям группы станет Саудовская Аравия, при этом участие в группе открыто для всех министров энергетики стран G20 на добровольной основе.

Ранее глава Минэнерго России Александр Новак по итогам встречи министров стран G20 заявил, что ОПЕК+ согласовала сделку по сокращению добычи нефти, она будет длиться до 1 мая 2022 года. 

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