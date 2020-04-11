Страны G20 намерены провести встречу по энергорынку в сентябре

Страны G20 намерены провести очередную встречу по энергорынку в сентябре, но при необходимости могут собраться и раньше,

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на коммюнике по итогам переговоров министров энергетики.

«Мы продолжим наше тесное сотрудничество и рассмотрим как ответные меры на пандемию COVID-19, а также более широкую энергетическую повестку G20 — переход к более чистым и устойчивым энергетическим системам — на нашей запланированной встрече в сентябре», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что «если это будет необходимо» встреча может состояться и раньше.

Ранее глава Минэнерго России Александр Новак по итогам встречи министров стран G20 заявил, что ОПЕК+ согласовала сделку по сокращению добычи нефти, она будет длиться до 1 мая 2022 года.