В Колумбии за сутки скончались 58 пациентов с коронавирусом
- Reuters
«5 июня мы подтвердили в Колумбии выздоровление 717 пациентов, 1 515 новых случаев заболевания и 58 летальных исходов», — говорится в сообщении ведомства в Twitter.
Общее число случаев COVID-19 в Колумбии возросло до 36 635.
13 638 человек вылечились.
2 июня сообщалось, что о 30 493 выявленных в Колумбии случаев инфицирования новым коронавирусом.
Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус назвал тревожной ситуацию с COVID-19 в Центральной и Южной Америке.