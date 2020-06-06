В Колумбии за сутки скончались 58 пациентов с коронавирусом

В Колумбии за сутки скончались 58 пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19. Общее число летальных случаев в стране увеличилось до 1145, сообщил Минздрав республики.

«5 июня мы подтвердили в Колумбии выздоровление 717 пациентов, 1 515 новых случаев заболевания и 58 летальных исходов», — говорится в сообщении ведомства в Twitter.

Общее число случаев COVID-19 в Колумбии возросло до 36 635.

13 638 человек вылечились.

2 июня сообщалось, что о 30 493 выявленных в Колумбии случаев инфицирования новым коронавирусом.

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус назвал тревожной ситуацию с COVID-19 в Центральной и Южной Америке.