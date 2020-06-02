В Колумбии число выявленных случаев коронавируса достигло 30 493

В Колумбии число выявленных случаев инфицирования коронавирусной инфекцией COVID-19 достигло 30 493.

Об этом сообщается на странице Министерства здравоохранения и социальной защиты Колумбии в Twitter.

«1 июня мы подтвердили в Колумбии: 1 118 выздоровевших, 1 110 новых случаев и 30 летальных исходов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что всего в стране 30 493 выявленных случая, 9 661 человек выздоровел, 969 пациентов с COVID-1 скончались.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения заявили, что Южная Америка стала новым мировым эпицентром коронавирусной инфекции COVID-19.