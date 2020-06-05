Число скончавшихся с коронавирусом в Британии превысило 40 тысяч

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В Великобритании сообщили о смерти ещё 357 пациентов с коронавирусом, общее число летальных случаев достигло 40 261, сообщает Sky News со ссылкой на данные Минздрава.
Число скончавшихся с коронавирусом в Британии превысило 40 тысяч
  • Reuters

Ранее жительница Великобритании Катрин де Прюдо в беседе с RT высказалась по поводу мер, которые власти принимают в стране в связи с пандемией.

По её словам, «правительство принимает недостаточно мер для разъяснения имеющихся рисков».

22 мая сообщалось, что Великобритания с 8 июня обяжет всех прибывающих в страну проводить 14 дней в самоизоляции.

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