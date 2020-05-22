Жительница Британии заявила, что власти принимают недостаточно мер для борьбы с коронавирусом

Жительница Великобритании Катрин де Прюдо заявила RT, что в смерти её отца, скончавшегося после заболевания коронавирусом, виновны британские власти, которые, по её мнению, не приняли достаточных профилактических мер.

По словам женщины, её отец вернулся в Великобританию из одной из французских деревень, где на данный момент случаев заражения коронавирусом не зафиксировано.

«Вскоре после введения карантина у нас стали появляться симптомы COVID-19. Они не проходили около двух недель. Потом я пошла на поправку, мой муж и мама тоже, а вот отцу всё никак не становилось лучше. Его состояние стало существенно и очень стремительно ухудшаться», — рассказала де Прюдо.

В частности, у её отца было сильное головокружение и дезориентация, он говорил неотчётливо и не мог удержаться на ногах. Родные мужчины вызвали скорую помощь.

После этого у мужчины произошёл сердечный приступ и кровоизлияние в мозг.

«Тест на COVID-19 оказался положительным. Следующие три дня он провёл в отделении интенсивной терапии. Утром 14 апреля его перевели на ИВЛ», — заявила женщина.

Де Прюдо добавила, что позже у мужчины стали отказывать почки, в связи с чем медики обратились к его родным за разрешением отключить пациента от систем жизнеобеспечения. В тот же день он умер.

«Если бы в марте были приняты другие решения, то мой отец не смог бы прилететь в Великобританию ввиду карантина. Он бы оставался в безопасности в той французской деревне, где нет случаев инфицирования», — заявила британка.

Она считает, что если бы у её отца и других пассажиров рейса, на котором он прилетел в Британию, взяли тест на коронавирус, то заболевание могли бы выявить раньше.

«Правительство принимает недостаточно мер для разъяснения имеющихся рисков. Нас не просят носить маски. Я знаю, что в некоторых странах темп передачи вируса очень низкий, потому что все носят маски. В ходе ежедневных брифингов об этом всём говорят так, словно речь идёт просто о цифрах в таблице, а не реальных человеческих жизнях и скорбящих семьях», — заявила она.

Ранее сообщалось, что общее число выявленных случаев коронавируса в Британии достигло почти 250 тыс. Число скончавшихся в стране превысило 35 тыс.