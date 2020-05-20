В Британии за сутки скончались 363 человека с коронавирусом
- Reuters
Об этом свидетельствуют данные Минздрава королевства.
Общее число скончавшихся в стране достигло 35 704.
Также сообщается, что за сутки выявлено 2472 новых случая инфицирования COVID-19, общее число выявленных случаев достигло 248 293.
Ранее британский премьер Борис Джонсон заявил, что Великобритания прошла пик заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19.
10 мая Джонсон заявил о намерении ослабить карантинные меры в стране.