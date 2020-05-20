В Британии за сутки скончались 363 человека с коронавирусом

В Великобритании за сутки скончались 363 человека с подтверждённой коронавирусной инфекцией COVID-19.

Reuters

Об этом свидетельствуют данные Минздрава королевства. Общее число скончавшихся в стране достигло 35 704. Также сообщается, что за сутки выявлено 2472 новых случая инфицирования COVID-19, общее число выявленных случаев достигло 248 293. Ранее британский премьер Борис Джонсон заявил, что Великобритания прошла пик заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19. 10 мая Джонсон заявил о намерении ослабить карантинные меры в стране.