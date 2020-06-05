МИД России пообещал «адекватный ответ» Чехии на высылку дипломатов
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«Чешская сторона поступила непорядочно и недостойно, пойдя на этот недружественный шаг», — говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что власти Чехии без каких-либо оснований «нанесли серьёзный урон российско-чешским отношениям».
«Действия Праги не только получат адекватный ответ, но и будут учтены при формировании российской линии в отношении Чехии. За такие провокации надо будет отвечать», — добавили в МИД.
Ранее премьер Чехии Андрей Бабиш заявил, что двое сотрудников российского посольства объявлены персонами нон грата.
В посольстве России подтвердили получение от чешской стороны соответствующего уведомления.