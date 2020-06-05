В ЕС оценили итоги переговоров с Британией о партнёрстве после брексита
Главный переговорщик ЕС по вопросам брексита Мишель Барнье оценил результаты последнего раунда переговоров с Британией о партнёрстве после выхода королевства из объединения.
- Reuters
«Не было существенного прогресса на этой неделе», — цитирует его РИА Новости.
25 февраля Евросоюз утвердил мандат, открывающий переговоры о будущем партнёрстве с Великобританией после брексита, и передал Еврокомиссии переговорную миссию.
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