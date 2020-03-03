В ЕС рассказали о переговорах по торговому сотрудничеству с Британией

Главный переговорщик от ЕС Мишель Барнье рассказал о ходе переговоров о будущем торговом сотрудничестве между Евросоюзом и Великобританией.

Он сообщил, что переговоры начались 2 марта в Брюсселе.

«Мы к ним подходим в конструктивном духе. Мы хотим заключить амбициозное и честное партнёрство и будем соблюдать наши предыдущие совместные обязательства», — написал Барнье в своём микроблоге в Twitter.

Он добавил, что этот раунд переговоров завершится в четверг, 5 марта.

25 февраля Евросоюз утвердил мандат, открывающий переговоры о будущем партнёрстве с Великобританией после брексита, и передал Еврокомиссии переговорную миссию.