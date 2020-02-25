ЕС утвердил мандат для переговоров по сотрудничеству с Британией

Евросоюз во вторник, 25 февраля, утвердил мандат, открывающий переговоры о будущем партнёрстве с Великобританией после брексита, и передал Еврокомиссии переговорную миссию.

«Сегодня совет утвердил решение, запускающее переговоры о новом партнёрстве с Великобританией, и официально назначил Еврокомиссию переговорщиком от имени ЕС», — говорится в заявлении Совета ЕС.

Отмечается, что ЕС намерен установить «широкомасштабное и сбалансированное экономическое партнёрство» с Британией, которое, согласно мандату, должно быть подкреплено обязательствами по обеспечению равных условий для открытой и честной конкуренции с учётом географической близости.

В мандате указано, что будущее партнёрство должно поддерживать существующий взаимный доступ к водным ресурсам и стабильные доли квот.

«Соглашение о рыболовстве должно быть заключено к 1 июля 2020 года, чтобы дать время для определения возможностей для рыболовства после окончания переходного периода», — сообщается на сайте ЕС.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Великобритания может использовать вопрос об условиях рыбной ловли в Ла-Манше как инструмент давления на европейских партнёров на переговорах о торговом соглашении до конца 2020 года.

31 января Британия официально вышла из состава ЕС.

Отмечалось, что теперь предстоит переходный период, на протяжении которого стороны будут вести торговые переговоры.