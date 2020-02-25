ЕС утвердил мандат для переговоров по сотрудничеству с Британией
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«Сегодня совет утвердил решение, запускающее переговоры о новом партнёрстве с Великобританией, и официально назначил Еврокомиссию переговорщиком от имени ЕС», — говорится в заявлении Совета ЕС.
Отмечается, что ЕС намерен установить «широкомасштабное и сбалансированное экономическое партнёрство» с Британией, которое, согласно мандату, должно быть подкреплено обязательствами по обеспечению равных условий для открытой и честной конкуренции с учётом географической близости.
В мандате указано, что будущее партнёрство должно поддерживать существующий взаимный доступ к водным ресурсам и стабильные доли квот.
«Соглашение о рыболовстве должно быть заключено к 1 июля 2020 года, чтобы дать время для определения возможностей для рыболовства после окончания переходного периода», — сообщается на сайте ЕС.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Великобритания может использовать вопрос об условиях рыбной ловли в Ла-Манше как инструмент давления на европейских партнёров на переговорах о торговом соглашении до конца 2020 года.
31 января Британия официально вышла из состава ЕС.
Отмечалось, что теперь предстоит переходный период, на протяжении которого стороны будут вести торговые переговоры.