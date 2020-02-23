Макрон назвал главное препятствие для торговой сделки ЕС и Британии

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Великобритания может использовать вопрос об условиях рыбной ловли в Ла-Манше как инструмент давления на европейских партнёров на переговорах о торговом соглашении до конца 2020 года, сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон.
Макрон назвал главное препятствие для торговой сделки ЕС и Британии
  • globallookpress.com

Об этом информирует AFP. 

«Я не уверен, что соглашение будет достигнуто до конца года», — сказал Макрон.

Он отметил, что ожидает роста напряжённости, поскольку британцы «очень трудны» в данном вопросе.

При этом французский лидер подчеркнул, что права на рыбную ловлю станут ключевым моментом спора.

31 января Великобритания официально вышла из состава Европейского союза.

Отмечалось, что теперь предстоит переходный период, на протяжении которого стороны будут вести торговые переговоры.

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