Макрон назвал главное препятствие для торговой сделки ЕС и Британии
- globallookpress.com
Об этом информирует AFP.
«Я не уверен, что соглашение будет достигнуто до конца года», — сказал Макрон.
Он отметил, что ожидает роста напряжённости, поскольку британцы «очень трудны» в данном вопросе.
При этом французский лидер подчеркнул, что права на рыбную ловлю станут ключевым моментом спора.
31 января Великобритания официально вышла из состава Европейского союза.
Отмечалось, что теперь предстоит переходный период, на протяжении которого стороны будут вести торговые переговоры.