В Китае заявили, что санкции США не повлияют на Гонконг

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Американские санкции не смогут повлиять на экономику Гонконга, заявили в Комитете по регулированию банковской и страховой деятельности Китая.
В Китае заявили, что санкции США не повлияют на Гонконг
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«Некоторые американские политики, находящиеся в меньшинстве, заявляют о намерениях наложить санкции на Гонконг. Эти действия никому не выгодны, и они не смогут существенным образом повлиять на этот специальный административный район КНР», — приводит сообщение комитета ТАСС.

Статус независимой таможенной зоны Гонконга утвердила Всемирная торговая организация, напомнили там, и отдельное государство «не контролирует его».

Ранее Китай призвал другие страны прекратить вмешиваться в дела Гонконга.

27 мая американский президент Дональд Трамп заявил, что США разрабатывают «нечто мощное» в отношении Китая из-за ситуации в Гонконге. 

22 мая стало известно, что конгрессмены США предложат ввести санкции в отношении властей Китая, которые причастны к продвижению нового законодательства в Гонконге в сфере национальной безопасности.

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