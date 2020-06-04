В Китае заявили, что санкции США не повлияют на Гонконг
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«Некоторые американские политики, находящиеся в меньшинстве, заявляют о намерениях наложить санкции на Гонконг. Эти действия никому не выгодны, и они не смогут существенным образом повлиять на этот специальный административный район КНР», — приводит сообщение комитета ТАСС.
Статус независимой таможенной зоны Гонконга утвердила Всемирная торговая организация, напомнили там, и отдельное государство «не контролирует его».
Ранее Китай призвал другие страны прекратить вмешиваться в дела Гонконга.
27 мая американский президент Дональд Трамп заявил, что США разрабатывают «нечто мощное» в отношении Китая из-за ситуации в Гонконге.
22 мая стало известно, что конгрессмены США предложат ввести санкции в отношении властей Китая, которые причастны к продвижению нового законодательства в Гонконге в сфере национальной безопасности.