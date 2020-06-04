В Китае заявили, что санкции США не повлияют на Гонконг

Американские санкции не смогут повлиять на экономику Гонконга, заявили в Комитете по регулированию банковской и страховой деятельности Китая.

«Некоторые американские политики, находящиеся в меньшинстве, заявляют о намерениях наложить санкции на Гонконг. Эти действия никому не выгодны, и они не смогут существенным образом повлиять на этот специальный административный район КНР», — приводит сообщение комитета ТАСС.

Статус независимой таможенной зоны Гонконга утвердила Всемирная торговая организация, напомнили там, и отдельное государство «не контролирует его».

Ранее Китай призвал другие страны прекратить вмешиваться в дела Гонконга.

27 мая американский президент Дональд Трамп заявил, что США разрабатывают «нечто мощное» в отношении Китая из-за ситуации в Гонконге.

22 мая стало известно, что конгрессмены США предложат ввести санкции в отношении властей Китая, которые причастны к продвижению нового законодательства в Гонконге в сфере национальной безопасности.