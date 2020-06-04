Мурашко выступит на виртуальном саммите по вакцинам
- globallookpress.com
«Запланировано выступление министра на глобальном саммите по вакцинам», — цитирует пресс-службу ведомства РИА Новости.
Ранее в Кремле заявили, что Россия не будет представлена на высшем уровне на данном саммите.
В начале мая британский премьер Борис Джонсон пригласил президента России Владимира Путина принять участие в виртуальном Глобальном саммите по вакцинам, который проводится с целью обеспечения финансирования Глобального альянса по вакцинам и иммунизации на 2021—2025 годы.