Джонсон пригласил Путина на виртуальный саммит по вакцинам

Британский премьер Борис Джонсон пригласил президента России Владимира Путина принять участие в виртуальном Глобальном саммите по вакцинам. Великобритания организует это мероприятие 3—4 июня.

«Премьер-министр пригласил президента Путина принять участие в Глобальном саммите по вакцинам, который Великобритания будет проводить в июне в виртуальном режиме, чтобы оказать помощь системам здравоохранения беднейших стран мира и помочь им в борьбе с коронавирусом», — приводит сообщение Даунинг-стрит ТАСС.

Этот саммит проводится с целью обеспечения финансирования Глобального альянса по вакцинам и иммунизации на 2021—2025 годы.

Ранее в Министерстве иностранных дел Великобритании заявили, что Лондон поддерживает диалог с Россией в сфере противодействия пандемии коронавируса.