В Британии сообщили о диалоге с Россией на тему пандемии
- Reuters
«Мы продолжаем поддерживать наш диалог с Россией по глобальным проблемам, вызванным коронавирусом», — заявил представитель МИД.
По его словам, Британия тесно сотрудничает с партнёрами по G20 по теме борьбы с коронавирусом и «убеждается в том, то все разделяют принципы сотрудничества».
«Нам нужно учиться на опыте друг друга, у каждой страны есть свои вынесенные уроки и свой ценный опыт в этой области», — заявил представитель британского внешнеполитического ведомства.
В Соединённом Королевстве за сутки скончались 693 человека с подтверждённым коронавирусом. За время пандемии в стране зафиксировано 29 427 летальных случаев.