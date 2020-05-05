В Британии сообщили о диалоге с Россией на тему пандемии

Короткая ссылка
В Министерстве иностранных дел Великобритании заявили, что Лондон поддерживает диалог с Россией по теме противодействия пандемии коронавируса. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря британского внешнеполитического ведомства.
В Британии сообщили о диалоге с Россией на тему пандемии
  • Reuters

«Мы продолжаем поддерживать наш диалог с Россией по глобальным проблемам, вызванным коронавирусом», — заявил представитель МИД.

По его словам, Британия тесно сотрудничает с партнёрами по G20 по теме борьбы с коронавирусом и «убеждается в том, то все разделяют принципы сотрудничества».

«Нам нужно учиться на опыте друг друга, у каждой страны есть свои вынесенные уроки и свой ценный опыт в этой области», — заявил представитель британского внешнеполитического ведомства. 

В Соединённом Королевстве за сутки скончались 693 человека с подтверждённым коронавирусом. За время пандемии в стране зафиксировано 29 427 летальных случаев.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить