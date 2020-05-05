В Британии сообщили о диалоге с Россией на тему пандемии

В Министерстве иностранных дел Великобритании заявили, что Лондон поддерживает диалог с Россией по теме противодействия пандемии коронавируса. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря британского внешнеполитического ведомства.

«Мы продолжаем поддерживать наш диалог с Россией по глобальным проблемам, вызванным коронавирусом», — заявил представитель МИД.

По его словам, Британия тесно сотрудничает с партнёрами по G20 по теме борьбы с коронавирусом и «убеждается в том, то все разделяют принципы сотрудничества».

«Нам нужно учиться на опыте друг друга, у каждой страны есть свои вынесенные уроки и свой ценный опыт в этой области», — заявил представитель британского внешнеполитического ведомства.

В Соединённом Королевстве за сутки скончались 693 человека с подтверждённым коронавирусом. За время пандемии в стране зафиксировано 29 427 летальных случаев.