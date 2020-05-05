В Британии за сутки скончались 693 человека с коронавирусом
- Reuters
Об этом информирует Sky News со ссылкой на данные Минздрава Британии.
Всего за время пандемии в стране зарегистрировали 29 427 летальных случаев среди пациентов с коронавирусом.
Также телеканал сообщил, что Великобритания побила антирекорд среди стран Европы по числу смертей пациентов с коронавирусом, обойдя Италию, где зарегистрировано 29 315 летальных случаев.
Днём ранее в Британии за сутки скончались 288 человек с коронавирусом.