В Британии за сутки скончались 693 человека с коронавирусом

В Великобритании за сутки зафиксировано 693 случая смерти среди пациентов с подтверждённой коронавирусной инфекцией.

Об этом информирует Sky News со ссылкой на данные Минздрава Британии.

Всего за время пандемии в стране зарегистрировали 29 427 летальных случаев среди пациентов с коронавирусом.

Также телеканал сообщил, что Великобритания побила антирекорд среди стран Европы по числу смертей пациентов с коронавирусом, обойдя Италию, где зарегистрировано 29 315 летальных случаев.

Днём ранее в Британии за сутки скончались 288 человек с коронавирусом.