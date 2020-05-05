В Британии за сутки скончались 693 человека с коронавирусом

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В Великобритании за сутки зафиксировано 693 случая смерти среди пациентов с подтверждённой коронавирусной инфекцией.
В Британии за сутки скончались 693 человека с коронавирусом
  • Reuters

Об этом информирует Sky News со ссылкой на данные Минздрава Британии.

Всего за время пандемии в стране зарегистрировали 29 427 летальных случаев среди пациентов с коронавирусом.

Также телеканал сообщил, что Великобритания побила антирекорд среди стран Европы по числу смертей пациентов с коронавирусом, обойдя Италию, где зарегистрировано 29 315 летальных случаев.

Днём ранее в Британии за сутки скончались 288 человек с коронавирусом.

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