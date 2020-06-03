Песков заявил, что Путин не примет участия в саммите по вакцинам

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, примет ли российский лидер Владимир Путин участие в саммите по борьбе с коронавирусом, заявил, что Россия не будет представлена на высшем уровне.
Песков заявил, что Путин не примет участия в саммите по вакцинам
  • Reuters

«Здесь нужно в Министерство здравоохранения обращаться, к нашему специализированному ведомству. На высшем уровне участие не предусмотрено», — сказал Песков.

Ранее британский премьер Борис Джонсон пригласил президента России Владимира Путина принять участие в виртуальном Глобальном саммите по вакцинам. Великобритания организует это мероприятие 3—4 июня.

Отмечается, что саммит проводится с целью обеспечения финансирования Глобального альянса по вакцинам и иммунизации на 2021—2025 годы.

Также в Министерстве иностранных дел Великобритании заявили, что Лондон поддерживает диалог с Россией в сфере противодействия пандемии коронавируса.

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