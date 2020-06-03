Песков заявил, что Путин не примет участия в саммите по вакцинам
- Reuters
«Здесь нужно в Министерство здравоохранения обращаться, к нашему специализированному ведомству. На высшем уровне участие не предусмотрено», — сказал Песков.
Ранее британский премьер Борис Джонсон пригласил президента России Владимира Путина принять участие в виртуальном Глобальном саммите по вакцинам. Великобритания организует это мероприятие 3—4 июня.
Отмечается, что саммит проводится с целью обеспечения финансирования Глобального альянса по вакцинам и иммунизации на 2021—2025 годы.
Также в Министерстве иностранных дел Великобритании заявили, что Лондон поддерживает диалог с Россией в сфере противодействия пандемии коронавируса.