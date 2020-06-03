СМИ: Жертвами беспорядков в США стали не менее 11 человек

По меньшей мере 11 человек стали жертвами беспорядков в американских городах, вызванных гибелью афроамериканца Джорджа Флойда при задержании в Миннесоте.

Как сообщает агентство Associated Press, большинство погибших являются афроамериканцами.

Уточняется, что одной из жертв стал капитан полиции в Сент-Луисе, который зашёл в магазин своего друга.

В Луисвилле был убит владелец ресторана барбекю.

Всего смерти зафиксировали в девяти городах США, среди которых Окленд, Индианаполис, Давенпорт, Миннеаполис.

46-летний Флойд умер в понедельник, 25 мая. На видео, появившихся в соцсетях, показано задержание мужчины. Он лежал на земле в наручниках, а один из полицейских, державших его, прижал ему шею коленом.

Флойд при этом несколько раз повторял, что не может дышать. Позднее стало известно, что задержанный скончался.

Произошедшее вызвало волну протестов.

Ранее президент США Дональд Трамп призвал власти Нью-Йорка задействовать Национальную гвардию, чтобы противостоять участникам беспорядков, которых он назвал «неудачниками и отбросами».