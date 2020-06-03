Число случаев инфицирования коронавирусом в Канаде превысило 92 тысячи
Число случаев инфицирования COVID-19 в Канаде достигло 92 399. Об этом свидетельствуют данные Минздрава страны.
- globallookpress.com
Отмечается, что с начала эпидемии в Канаде умерли 7395 человек с коронавирусом.
Всего в стране проведено более 1,7 млн тестов на COVID-19.
Ранее канадский премьер Джастин Трюдо обсудил с французским лидером Эммануэлем Макроном ситуацию с коронавирусом.
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