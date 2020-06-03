Число случаев инфицирования коронавирусом в Канаде превысило 92 тысячи

Число случаев инфицирования COVID-19 в Канаде достигло 92 399. Об этом свидетельствуют данные Минздрава страны.

Отмечается, что с начала эпидемии в Канаде умерли 7395 человек с коронавирусом.

Всего в стране проведено более 1,7 млн тестов на COVID-19.

Ранее канадский премьер Джастин Трюдо обсудил с французским лидером Эммануэлем Макроном ситуацию с коронавирусом.