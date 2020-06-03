Гутерреш прокомментировал ситуацию с беспорядками в США

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Генсек ООН Антониу Гутерреш выразил сожаление в связи с беспорядками в США и призвал демонстрантов к мирному проведению митингов.
Гутерреш прокомментировал ситуацию с беспорядками в США
  • Reuters

«Моё сердце разрывается, когда вижу жестокость на улицах страны нашего пребывания и города Нью-Йорка. Жалобы должны быть услышаны, но их необходимо выражать мирным путём, и власти должны сдержанно реагировать на демонстрации», — написал он в Twitter.

Протесты в ряде американских штатов начались после того, как 25 мая задержанный полицейскими 46-летний житель Миннеаполиса Джордж Флойд скончался в больнице.

Ранее президент США Дональд Трамп призвал власти Нью-Йорка задействовать Национальную гвардию, чтобы противостоять участникам беспорядков, которых он назвал «неудачниками и отбросами».

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