Гутерреш прокомментировал ситуацию с беспорядками в США

Генсек ООН Антониу Гутерреш выразил сожаление в связи с беспорядками в США и призвал демонстрантов к мирному проведению митингов.

«Моё сердце разрывается, когда вижу жестокость на улицах страны нашего пребывания и города Нью-Йорка. Жалобы должны быть услышаны, но их необходимо выражать мирным путём, и власти должны сдержанно реагировать на демонстрации», — написал он в Twitter.

I am heartbroken to see violence on the streets in our host country and our host city of New York.



Grievances must be heard, but should be expressed peacefully - and authorities must show restraint in responding to demonstrations. pic.twitter.com/1i3w7OtCEq — António Guterres (@antonioguterres) June 2, 2020

Протесты в ряде американских штатов начались после того, как 25 мая задержанный полицейскими 46-летний житель Миннеаполиса Джордж Флойд скончался в больнице.

Ранее президент США Дональд Трамп призвал власти Нью-Йорка задействовать Национальную гвардию, чтобы противостоять участникам беспорядков, которых он назвал «неудачниками и отбросами».