Шойгу предложил главе Пентагона объединить усилия в борьбе с пандемией
- РИА Новости
«Министр обороны Российской Федерации предложил консолидировать усилия двух стран в борьбе с пандемией коронавируса в целях эффективного реагирования на подобные ситуации в будущем», — говорится в сообщении.
Шойгу предложил обмениваться опытом между профильными военными специалистами, которые занимались этой работой.
Кроме того, с российской стороны была выражена обеспокоенность в связи «с последовательным разрушением США международных договоров» в области контроля над вооружениями, включая Договор по открытому небу.
«Подтверждена готовность обсуждения с американской стороной всего спектра актуальных вопросов международной безопасности в рамках двустороннего стратегического диалога», — добавили в министерстве.
Шойгу также пригласил Эспера принять участие в параде на Красной площади 24 июня.
1 июня состоялся телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
В ходе беседы лидеры обсудили в том числе борьбу с коронавирусом.