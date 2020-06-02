Шойгу предложил главе Пентагона объединить усилия в борьбе с пандемией

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Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе телефонного разговора с главой Пентагона Марком Эспером предложил объединить усилия в борьбе с пандемией коронавируса. Об этом говорится в сообщении Минобороны России, поступившем в распоряжение RT.
Шойгу предложил главе Пентагона объединить усилия в борьбе с пандемией
  • РИА Новости

«Министр обороны Российской Федерации предложил консолидировать усилия двух стран в борьбе с пандемией коронавируса в целях эффективного реагирования на подобные ситуации в будущем», — говорится в сообщении.

Шойгу предложил обмениваться опытом между профильными военными специалистами, которые занимались этой работой.

Кроме того, с российской стороны была выражена обеспокоенность в связи «с последовательным разрушением США международных договоров» в области контроля над вооружениями, включая Договор по открытому небу.

«Подтверждена готовность обсуждения с американской стороной всего спектра актуальных вопросов международной безопасности в рамках двустороннего стратегического диалога», — добавили в министерстве.

Шойгу также пригласил Эспера принять участие в параде на Красной площади 24 июня. 

1 июня состоялся телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. 

В ходе беседы лидеры обсудили в том числе борьбу с коронавирусом.

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