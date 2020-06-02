СМИ: В Сент-Луисе при стрельбе пострадали четверо полицейских

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Четверо полицейских получили огнестрельные ранения во время беспорядков в городе Сент-Луис в американском штате Миссури. Об этом сообщил портал Stl Today со ссылкой на полицию.
СМИ: В Сент-Луисе при стрельбе пострадали четверо полицейских
  • Reuters
  • © Lawrence Bryant

Из-за беспорядков в центре города полиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Спустя несколько минут в том же районе началась стрельба. 

Раненые полицейские находятся в сознании. Полученные ими ранения, предположительно, не представляют угрозу жизни.

Ранее в городе Буффало, штат Нью-Йорк, автомобиль наехал на группу полицейских, в результате чего пострадали два человека.

Посольство России в Вашингтоне рекомендовало российским гражданам в США избегать появления в местах, которые охвачены беспорядками.

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