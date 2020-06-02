СМИ: В Сент-Луисе при стрельбе пострадали четверо полицейских
- Reuters
- © Lawrence Bryant
Из-за беспорядков в центре города полиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Спустя несколько минут в том же районе началась стрельба.
Раненые полицейские находятся в сознании. Полученные ими ранения, предположительно, не представляют угрозу жизни.
Ранее в городе Буффало, штат Нью-Йорк, автомобиль наехал на группу полицейских, в результате чего пострадали два человека.
Посольство России в Вашингтоне рекомендовало российским гражданам в США избегать появления в местах, которые охвачены беспорядками.