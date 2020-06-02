Автомобиль наехал на группу полицейских в ходе протестов в США

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В городе Буффало, штат Нью-Йорк, в ходе протестов автомобиль совершил наезд на группу полицейских, пострадали по меньшей мере два человека. Об этом пишет газета New York Post.
Автомобиль наехал на группу полицейских в ходе протестов в США
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По её данным, инцидент произошёл вечером 1 июня.

Пострадавших полицейских госпитализировали, их состояние оценивается как стабильное. 

Глава исполнительной власти округа Эри Марк Полонцарц сообщил, что водителя и пассажиров внедорожника, наехавшего на сотрудников правоохранительных органов, задержали и взяли под стражу.

Как сообщил представитель полиции Буффало, в ходе протестов в городе 1 июня два человека также получили ранения в результате стрельбы. Пострадавшие были доставлены в больницу.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что мобилизует все имеющиеся федеральные ресурсы, гражданские и военные, для прекращения беспорядков в стране.

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